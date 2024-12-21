Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2024 03:32
Diyetisyen yoğun bakım teşvik ödemesi hak.

Mrblar ben bir ilin devlet hastanesinde çalışıyorum. İdare bize yoğun bakıma görevlendirilen aylarda yoğun bakım teşviki yerine normal ayaktan tedavi teşviki yatırmaya başladılar(daha önce sorun yoktu).Sebebi ise mevzuatta böyle bir şey yokmuş yeni farkına varmışlar. Varsa bile bir mevzuat maddesi bizden istediler ona göre yatıracaklarmış. Nasıl yapabiliriz arkadaşlar bize bir yol gösterecek var mıdır?

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