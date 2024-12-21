Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2024 07:45
Çankırı devletin Hastanesi'

Çankırı devlet Hastanesi'nde çalışan arkadaşlar cevap yazabilirse..radyoloji bölümünde BT ve mr hizmet alımı mi? Ve bu alanda kadrolu teknikerler mi görev yapmakta.

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