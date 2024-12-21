Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2024 08:09
Eş durumu özel sektör

Lütfen cevaplayın kimseden net cevap alamıyorum. Ben sağlık bakanlığında sağlık teknikeriyim. 3 yılımın dolmasına 5 ay var toplu kadroyla kadroya geçtim.

Eşim özel sektörde çalışıyor 620 iş günü var aynı şehirde son 4 yıl içinde. bunun 500 günü bir işverene bağlı olarak sigortalı. 2021 eylülden 2024 temmuza kadar 500 gün. 2024 eylül ayında ise evden e-ticaret yapmak için kendi bağkurunu yatırmaya başladı. Onunla beraber 620 günü oldu şu an bu şekilde bağkur yatırsa ve 720 günü tamamlayıp hala çalışmaya devam etse ben eş durumu dilekçesi verdiğimde onaylanır mı? Veya bağkurunu iptal edip normal bir işe girse yatırdığı bağkurda sigorta gibi sayılır mı 720 gün için?

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