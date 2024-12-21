Polis olmadan önce psikiyatriye gittim

Merhabalar değerli Arkadaşlar Nasılsınız sizlere bir sorum olacak.

2013 yılında psikiyatri ye gittim sınav heyecanım yüzünden 1 seans onda da ilaç vs vermedi ne teşhis koydu onuda bilmiyorm. Sadece konuştık 2018 yılında polis oldum şimdi günlük hayatımı etkileyecek şekilde kaygı bozukluğu var. Psikoloğa gitsem beni psikiyatriye yönlendirseler 2013 yılında psikiyatriye gitmişsin deyip DMK98 ı uygularlar mı? Bu hastalık sende daha önce varmış deyip meslekten çıkartırlar mı?

98. maddesi (b) fıkrasında da; ?Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi? memurluğun sona erdirilmesinin sebebi olarak sayılmıştır.