Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 09:23
Psikiyatriye tanısı ve yaşadığım psikolojik sorun

Merhabalar değerli Arkadaşlar Nasılsınız sizlere bir sorum olacak.

2013 yılında psikiyatri ye gittim sınav heyecanım yüzünden 1 seans onda da ilaç vs vermedi ne teşhis koydu onuda bilmiyorm. Sadece konuştık 2018 yılında polis oldum şimdi günlük hayatımı etkileyecek şekilde kaygı bozukluğu var. Psikoloğa gitsem beni psikiyatriye yönlendirseler 2013 yılında psikiyatriye gitmişsin deyip DMK98 ı uygularlar mı? Bu hastalık sende daha önce varmış deyip meslekten çıkartırlar mı?

98. maddesi (b) fıkrasında da; ?Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi? memurluğun sona erdirilmesinin sebebi olarak sayılmıştır.


sancak bayrak
Daire Başkanı
21 Aralık 2024 11:12

Özele git,ilaç kullansanda paran ile al,ne doktor ne ne ilaç kaydın olmasın.meslekte sıkıntı yaratır.


ikosunbabasi
Aday Memur
21 Aralık 2024 11:23

meslekten once 2 yila bakiliyor.sorun olmasi icin meslekte psikiyatrik sikintin olurda sevk edilirsen ve d dilimi alirsan sgk arastirma yapar .ozaman ortaya cikarsa sikinti olur.

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