Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 09:55
Uzman Öğretmenlikte süre

Askerlikte geçen 6 aylık süre uzman öğretmenlik süresine sayılacak mı?


erentef2012
Aday Memur
21 Aralık 2024 10:49

Aylıksız izin kullandın olmaz yazmışlar.657 108.maddesi askerlik hariç demeleri gerekti

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