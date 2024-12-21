KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 09:57
Ameliyat geçmişi sorun olur mu?

6 Yaşımda Geniz eti ameliyatı geçirdim. Ondan sonra bir sağlık sorunum olmadı ama kayıtta ameliyata girdiğim için PMYO mülakatinda sorun olur mu arkadaşlar?


zaMqi
Memur
21 Aralık 2024 12:55

Hayır herhangi bir şekilde sorun yaratmaz. Olurda mülakatlara gitmeye hak kazanırsan sağlık bilgi formunu doldururken ameliyat geçmişini işaretleme bile eğer görünürde bir dikiş izin yoksa.

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