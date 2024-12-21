Geçmiş Ameliyat sorun olur mu

6 Yaşımda Geniz eti ameliyatı geçirdim. Ondan sonra bir sağlık sorunum olmadı ama kayıtta ameliyata girdiğim için PMYO mülakatinda sorun olur mu arkadaşlar?

6 Yaşımda Geniz eti ameliyatı geçirdim. Ondan sonra bir sağlık sorunum olmadı ama kayıtta ameliyata girdiğim için PMYO mülakatinda sorun olur mu arkadaşlar?