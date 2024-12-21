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Editörler : Radore



Editör
21 Aralık 2024 10:38
Necro virüsü

Son zamanalrda oldukça aktif hale gelen nekro virüsü isternet üzerinde oldukça yaygın hale geldi siz anlamasanız bile arka planda çalısıyor olan bir truva atı ve sizin işlemlerinizi kayıt edip mobil bankacılıgı veya whatsap mesajalrınızı kendine yonlendirebiliyor bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum daha çok imei atılan telefonlarda yaygın hale geliyor dikaktli olmanızda fayda vardır selamlar.

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