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Editörler : Radore



Editör
21 Aralık 2024 10:41
Windows etkinleştir yazısından kurtulma

Yapacağımız işlem basit hepimizin canını sıkıyor elbette böyle şeyler

Başlata grip cmd yönetici olarak çalıştırın ve bu komutu yazıp enter deyin kısa süre sonra işlem biticek ve pc nizi yeniden başlatın windows etkinleştir 90 lünlük yok olacaktır.

bcdedit -set TESTSIGNING OFF

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