Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2024 10:52
TCDD TAŞIMACILIK İSTATİSTİKÇİ MAAŞLARI

Arkadaşlar merhaba TCDD İSTATİSTİKÇİ maaşları ne kadar bilgisi olan var mı ona göre tercih yapacağım birde ek imkaanlari var mı zaten 657 e tabi çalışıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.

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