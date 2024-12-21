Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 11:00
POMEM ÖĞRENCİSİYİM

Arkadaşlar abiler kardeşler

31.donem POMEM ogrencisiyim çarşı izninden yazıyorum

1)Pomem sağlık işlemlerim hala devam ediyor en sağlam bildiğiniz onerdiginiz avukat varmı yardımcı olabilecek


Karam1453
Aday Memur
21 Aralık 2024 11:19

Sağlıkta ne gibi bir sorun yaşadın kardeşim


AdaletliBirey
Aday Memur
21 Aralık 2024 11:34

Bütün bölümler sağlam heyet raporu da sağlam

Kan verirken hasta griptim hemoglobin 11 çıktı sonra tekrar verdiğimde 14 çıktı düzeldi buna rağmen Ankara sevk etmiş tekrar kan vermem için gastroenteroloji ve hematoloji bölümlerine de sevk etmiş endoskopi ve panendoskopide yapacaklar (mideme bağırsaklara kamera ile bakacaklar)

Akdeniz anemisi veya talesemi değilim

DEMİR BİRAZ DÜŞÜK İLACLA DÜZELTEBİLİRİM

ferrittin düşüklüğü eLenme sebebi Mİ

Karam1453, 2 saat önce

Sağlıkta ne gibi bir sorun yaşadın kardeşim


Karam1453
Aday Memur
21 Aralık 2024 11:57

Kardeşim şuan ki sağlık yönetmeliğine tam hakim değilim ama Ankara'ya sevk olman pek sorun oluşturmaz.Herhangi bir rahatsizligim yok diyorsan endişe edip avukata boş yere para verme.Oradaki sağlık süreci de tamamlandıktan sonra avukat yoluna bakarsın

AdaletliBirey, 1 saat önce

Bütün bölümler sağlam heyet raporu da sağlam

Kan verirken hasta griptim hemoglobin 11 çıktı sonra tekrar verdiğimde 14 çıktı düzeldi buna rağmen Ankara sevk etmiş tekrar kan vermem için gastroenteroloji ve hematoloji bölümlerine de sevk etmiş endoskopi ve panendoskopide yapacaklar (mideme bağırsaklara kamera ile bakacaklar)

Akdeniz anemisi veya talesemi değilim

DEMİR BİRAZ DÜŞÜK İLACLA DÜZELTEBİLİRİM

ferrittin düşüklüğü eLenme sebebi Mİ


AdaletliBirey
Aday Memur
21 Aralık 2024 12:38

Gelmeden önce jandarmayi kazandım ful sağlam aldım atamam bile gerçeklesti ben polislik tercih ettim

Kolonoskopi ve panendoskopi yapacaklarmış

Karam1453, 1 saat önce

Kardeşim şuan ki sağlık yönetmeliğine tam hakim değilim ama Ankara'ya sevk olman pek sorun oluşturmaz.Herhangi bir rahatsizligim yok diyorsan endişe edip avukata boş yere para verme.Oradaki sağlık süreci de tamamlandıktan sonra avukat yoluna bakarsın

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