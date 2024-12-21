Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 11:24
MALULEN EMEKLİLİK
merhaba 2008 Haziran ayında mesleğe başladım çeşitli hastalıklardan yüzde 51 engelli sağlık raporum var...emekli olursam polnette yazan maaşımı verirler ..silahımı kimliğimi alır mıyım bilen biri varmı veya emekli olan yardımcı olabilir mi

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