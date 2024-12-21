Okulu denetlemeye gelen müfettişlerin nelere baktığı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
O Gece Bu Gece ... ÖMK yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandıSınıfçıyım müzik öğretmeni olmak istiyorumÖMK Konusunda haftaya haftaya derken aralığı da yedik bakalım ocak girince ne diyeceklerMaaşım iki asgari ücret bile etmeyecekseHizmet içi eğitimİlk atamam olacak yaşadığım şehire çıktı ancak güvenlik problemim var.Kılavuz Yayımlandı ama Askerliğimiz Sayılmadı!Bu haksızlık değil mi?Mazeret tayiniyle atanılan okulda zorunlu hizmet bölgesi görevi yapılır mıYurtdışı Öğretmenlik HakkındaKariyer Basamakları Yönetmeliği Neden Yayınlanmıyor?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım