Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 11:35
Okulu denetlemeye gelen müfettişlerin nelere baktığı

Merhaba, ben henüz yeni bir öğretmenim ve hiç denetim geçirmedim. Müfettişler geldiklerinde nelere baktıklarını bilmiyorum. Bu konuda bildiklerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Not: Sınıf öğretmenliğim yok.

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