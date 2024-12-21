Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2024 12:13
TCDD Görevde Yükselme Sınavı açtı

Trafik kontrolörü ve İstasyon Şefi Görevde Yükselme Sınavı için online çalışma platformu şimdilik gysakademi var. memurlar net sınavı açacak mı acaba? Kitap olarak zaten Data yayınlarının kitapları çıkmış.

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