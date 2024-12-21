Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 12:45
KOLONOSKOPİ YAPTİRAN POMEM?

Pomem öğrencisiyimde hemoglobin değerim ilk 11 ikincisi 14 çıktı arada fark olmasindsn dolayı Ankara sevk etti kolonoskopi ve panendoskopi olacağım

Daha önce olan varmı

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