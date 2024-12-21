Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 12:45
Başöğretmenlik İçin Gereken Süre

Merhaba

2001 den bu güne 23 yıllık rehber öğretmenim. Yalnız 2008-2013 arası özel rehabilitasyon merkezlerinde rehber öğretmen olarak çalıştım ve bunu mebbise işlettim. derece kadememi hizmet puanımı özel sektör çalışmamdan dolayı aldım.

Başöğretmenlik için sanırım 20 sene bilfiil çalışmış olmak gerekiyor. Ben başöğretmen olabilir miyim?

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