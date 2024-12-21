Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Aralık 2024 13:17
milli savunma bakanligi alimi uzman kadrosu

MSB'nin açtığı ilanda uzman yardımcısı yazmıyor , alınacak 16 personel direkt uzman olarak mı göreve başlıyor ?

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