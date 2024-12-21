Arkadaşlar merhaba,

4046 sayılı Kanunun 22.Maddesinde böyle bir ibare yer alıyor.

"...Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz.... "

Bilindiği üzere TEİAŞ 3 temmuz 2021 tarihli 4222 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nca özelleştirme kapsamına alındı.

TEİAŞ halen merkezi alıma çıkıyor ve 399'a tabi sözleşmeli personel alımı yapıyor. Bu durum yeni atanan persone