Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Aralık 2024 13:39
Memurlara bayram ikramiyesi verilmelidir

İnşallah yeni toplu sözleşmede memurlara da bayram ikramiyesi verilir. ikramiye miktarı ise en az 7 bin lira olmalıdır.

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