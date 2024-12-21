Eksi hesap yapılandırma

devrem nasıl oldu ek hesabı kapatıyor larmı bendede mobil bankacılık da buton açıldı kredi ve ek hesabı yapılandırma ile ilgili fakat işte mobil den, olmuyor

devrem nasıl oldu ek hesabı kapatıyor larmı bendede mobil bankacılık da buton açıldı kredi ve ek hesabı yapılandırma ile ilgili fakat işte mobil den, olmuyor

Memur2647, Dün Yapılandırıyor ben yeni yapılandırdım kredi ve ek hesabı 12 ay