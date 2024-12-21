Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


21 Aralık 2024 15:17
alkali değerlere önem veren ve dalga gecmicek kişiler ile tanışmak istiyorum
kadına değer veren kimseye muhtaç etmeyen 2 evladıma abilik yapicak kişi olsun isterim

Sakaryalı540
Aday Memur
21 Aralık 2024 16:38

Sayın hocam bence burası onun için uygun bir yer değil. Evet yalnızlık zor tek olmak Allah'a mahsus ama burası sizi üzer yakınındaki kişilerden aramak daha iyidir. 2 çocuk diyorsun üzülen sadece sen olmazsın benden demesi size.

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