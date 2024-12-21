Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 15:32
Başöğretmen olabilir miyim?

Göreve dershane öğretmenliği ile başlayıp beş yıl sonra atandım. Hizmet birleştirmemi yıllar öncesinde yapmıştım zaten. Şimdi Başöğretmenlik hangi süre hesaplaması göz önünde bulundurularak verilecek? 21 Aralık 2024(bugün) tarihi itibariyle hizmet sürelerim şöyle;

? Emekliliğe Esas Hizmet Süresi : 20 Yıl 0 Ay 19 Gün

? MEB?de Fiilen Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlik Hizmet Süresi: 14 Yıl 11 Ay 20 Gün

? Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilen Hizmet Süresi: 19 Yıl 8 Ay 21 Gün

? Uzman Öğretmenliğe Esas Hizmet Süresi: 7305 Gün

? Başöğretmenliğe Esas Hizmet Süresi: 736 Gün

Şimdi ben ne zaman başöğretmen olabilirim?

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