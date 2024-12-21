Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 17:25
Hesaplama Tarihi

Mebbis te hesaplama tarihi kısmına hangi tarihi yazıyoruz?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
21 Aralık 2024 17:30

Uzman öğretmenlik için?

Toplam 1 mesaj

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