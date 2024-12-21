Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2024 17:36
Bölge idaresi mahkemesi kararlarına nasıl erişebilirim ?

yargıtay danıştay var ama bim içim böyle bir yer yok nereden nasıl bulabilirim nasıl erişebilirim

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlarTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıDisiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenlerİdari mahkeme karar yazımıJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıYürütmeyi Durdurmaya itiraz kaç günde sonuçlanırEngelli personel soruşturma ve tayinHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim 1 günaydın sözlük 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 bu ne hız 1 20 Aralık Dünya trip atma günü 4 ödevini yaptığım yavrum 2 yazacak başlık ararken yorulmak 1 Geceye berbat bir his bırak 1 ekşiden başlık araklamak 1 2024 2

Son Haberler

Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildiBakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladıHava trafiğine 'kümülonimbus' engeli2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?Suriye'nin yeni dışişleri bakanı Türkiye mezunu Esaad Hasan Eş-Şiybani

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım