Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2024 18:18
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş mühendis ilanı

Merhaba. Mühendislerde vardiya oluyor mu? 7300 vardiya kodu var çünkü. Başlangıç mühendis maaşı ne kadar şuan? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

DHMİ'de ya Elektronik 2.Gruba ya da Tüm birimler 1.GrubaDanıştay'dan DHMİ hakkında yeni "Yürütmeyi Durdurma Kararı"KİT den Sağlık Bakanlığına GeçişDSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ Danıştay Kararının GerçekleriDHMİ becayiş talepleriDHMİ Çalışanları BurayaDHMİ de Tazminat ÇatlağıKİT Yönetişim Reformu (2025 Planları)Devlet Demiryolları Taşımacılık Memurları Hakkında

Sözlük

bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim 1 günaydın sözlük 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 bu ne hız 1 20 Aralık Dünya trip atma günü 4 ödevini yaptığım yavrum 2 yazacak başlık ararken yorulmak 1 Geceye berbat bir his bırak 1 ekşiden başlık araklamak 1 2024 2

Son Haberler

Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildiBakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladıHava trafiğine 'kümülonimbus' engeli2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?Suriye'nin yeni dışişleri bakanı Türkiye mezunu Esaad Hasan Eş-Şiybani

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım