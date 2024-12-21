Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2024 18:18
TCDD taşımacılık mühendis ilanı

Merhaba. Mühendislerde vardiya oluyor mu? 7300 vardiya kodu var çünkü. Başlangıç mühendis maaşı ne kadar şuan? Teşekkürler


yeşilrussel
Memur
21 Aralık 2024 19:32

Taşımacılığın duyurulara gir sağdaki sekmede ise alım sekmesini tikla orda bilgilendirme var sunumu indir bütün bilgiler var ücret v.b

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