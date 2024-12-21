Ücretsiz İzin

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Aralık 2024 18:28
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Arkadaşlar ben lisans 4.sınıf öğrencisiyim. Bulunduğum ilden farklı bir yere atanırsam mezun olana kadar ücretsiz izne çıkabilir miyim?

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