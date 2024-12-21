İİBF mezunları olarak taban puan ne olur?

canlı yayınlarda hocalara soruyorum. hepsi bu alımı değerlendiriyor. ben iki sene içinde ne kadar düşeceğini merak ediyorum. kesin alacak kurumlar var kyk gibi. merkezi de gözüm yok kamu yönetimi 79.5 ile iyi kötü üniversite falan olur mu onu merak ediyorum. öngörünüz nedir? bu alımda şeker fabrikalarının hepsini yazdım. gelmez eminim ama şartları kötü diye tercih edilmeme durumu olur mu sizce? teşekkürler.

canlı yayınlarda hocalara soruyorum. hepsi bu alımı değerlendiriyor. ben iki sene içinde ne kadar düşeceğini merak ediyorum. kesin alacak kurumlar var kyk gibi. merkezi de gözüm yok kamu yönetimi 79.5 ile iyi kötü üniversite falan olur mu onu merak ediyorum. öngörünüz nedir? bu alımda şeker fabrikalarının hepsini yazdım. gelmez eminim ama şartları kötü diye tercih edilmeme durumu olur mu sizce? teşekkürler.