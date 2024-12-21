KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 18:40
İİBF mezunları olarak taban puan ne olur?
canlı yayınlarda hocalara soruyorum. hepsi bu alımı değerlendiriyor. ben iki sene içinde ne kadar düşeceğini merak ediyorum. kesin alacak kurumlar var kyk gibi. merkezi de gözüm yok kamu yönetimi 79.5 ile iyi kötü üniversite falan olur mu onu merak ediyorum. öngörünüz nedir? bu alımda şeker fabrikalarının hepsini yazdım. gelmez eminim ama şartları kötü diye tercih edilmeme durumu olur mu sizce? teşekkürler.

Nuraynen
Memur
21 Aralık 2024 18:58

Hocam sizden biraz yüksek puanım var bu alımda ben de kendimde şans görmüyorum açıkçası ama kesinlikle kötü değil puanınız. Merkezi için sonuncuda gelme ihtimali var bunu da tasarruf dönemindeyiz diyerek söylüyorum eğer komple sıkarlarsa kemeri o da yok biraz gevşetirlerse de hepimiz için daha olumlu bir durum söz konusu bence. Bu arada açık alımlar için şansınız çok daha yüksek özellikle bilgisayar işletmenliği sertifikanız da varsa belediyelerin ya da üniversitelerin birine mutlaka yerleşirsiniz. Mülakatlı alımlarda da keza şansınız var bence sakın mülakatlı diye korkmayın geneli sunumdan ibaret biraz özgüvenle 90 puanlı birini ekarte edwbilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Dilerim beklediğimizden güzel alımlar gerçekleşir beklediğimizden güzel yerlere geliriz.


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Aday Memur
21 Aralık 2024 19:30
@nuraynen hocam çok sağolun o kadar moral oldu ki. iyi kötü bi yere yerleşmek istiyorum merkezi olmasına da gerek yok. inşallah sizde bende bi yerlere girebiliriz. çok sıkı bi tasarruf olacağa da benzemiyor. şu an daha fazla emekli maaşı almak için her kurumda emekli olmak isteyen çok diye duyuyorum. bunu da düşünerek umutlanıyorum. moral verdiniz sizde bana sağolun varolun. 2026 ya çalışma fikri bile üzüyor beni:(
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