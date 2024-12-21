Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2024 20:06
Denklik Gösterir Belge

Sağlık Bakanlığı Uzman Yardımcılığı için kariyer kapısı başvurusunda Denklik Gösterir Belge yüklenilmesi isteniyor.Ancak bildiğim kadarıyla yurtdışında okuyan öğrenciler için geçerli bu.Yurtiçi okuyan kişiler bu kısmı boş bırakıp mı geçecek ?

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