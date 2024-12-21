KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 20:13
Denklik Gösterir Belge

Kariyer kapısı başvurusunda Denklik Gösterir Belge yüklenilmesi isteniyor.Ancak bildiğim kadarıyla yurtdışında okuyan öğrenciler için geçerli bu.Yurtiçi okuyan kişiler bu kısmı boş bırakıp mı geçecek ?

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