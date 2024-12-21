Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 21:05
Gih oldum mahkemeyi kazandim

Kolay gelsin herkese bilgisi olanların yardımını bekliyorum:

Özel harekat branştan çıkartılmıştım mahkemeye vermiştim ve kazandım.

Mahkeme sürecim devam ederken kaza geçirdim ve gih oldum.

Sorum şu: gih olarak ilçeye tayinim çıktı aynı zamanda branşı da kazandım şimdi ben nerde başlama yapicam süreç nasıl işleyecek bu durum da merkezde mi başlama yapicam yoksa ilcedemi bildiginiz üzere özel harekat merkezde oluyor sadece


Vekil01
Aday Memur
21 Aralık 2024 21:09

Öncelikle geçmiş olsun kaza sonrası nasıl bir sonuçla karşılaştınız gih oldunuz

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