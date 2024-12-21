Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Aralık 2024 21:05
Gih oldum ve branşa dönüş mahkemesini kazandım

Kolay gelsin herkese bilgisi olanların yardımını bekliyorum:

Özel harekat branştan çıkartılmıştım mahkemeye vermiştim ve kazandım.

Mahkeme sürecim devam ederken kaza geçirdim ve gih oldum.

Sorum şu: gih olarak ilçeye tayinim çıktı aynı zamanda branşı da kazandım şimdi ben nerde başlama yapicam süreç nasıl işleyecek bu durum da merkezde mi başlama yapicam yoksa ilcedemi bildiginiz üzere özel harekat merkezde oluyor sadece


Vekil01
Aday Memur
21 Aralık 2024 21:09

Öncelikle geçmiş olsun kaza sonrası nasıl bir sonuçla karşılaştınız gih oldunuz


Dybkr
Aday Memur
21 Aralık 2024 23:23

Uzuv kaybı

Vekil01, Dün

Öncelikle geçmiş olsun kaza sonrası nasıl bir sonuçla karşılaştınız gih oldunuz


Mazikalbimdeyaradir
Memur
22 Aralık 2024 01:48

Öncelikle geçmiş olsun.uzuv kaybi olduğu için özel harekqtta bile baslatsalar ordan gih olursunuz.her durumda gih olursun polislik yaptırmazlqr


Nussss
Aday Memur
22 Aralık 2024 02:45
sen zaten gih olmuşsun sınıfın değişmiş artık ayrıca branş farklı bir konu özel harekatta nasıl çalışacan gih sin artık
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