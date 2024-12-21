KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
21 Aralık 2024 21:36
Taşra ile ile bakanlık maaşı aynı mı yoksa farklı mı?

Arkadaslar merakım şu taşradakı hazine ve malıye bak, baglı vhkı maaşı ile bızzat ankara dakı hazıne ve malıye bakanlıgında calısan vhkı maaşu aynımıdır, yanı bızzat bakanlıgın içindekı vhkı demı aynı maas alır yoksa bızzat bakanlıkta calısmanın maasa etkısı varmı

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