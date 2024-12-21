KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 21:49
GAP ve Ambar Memuru Pozizyonu Hakkında

Arkadaşlar iki farklı yerle alakalı sorum var tecrübeli arkadaşlar da bilgilendirirse sevinirim

1) Rize ve Trabzon'da alıma çıkılan ambar memuru ile ilgili pek iyi şeyler okumadım geçmiş konularda fazla mesaisi, nöbeti, cumartesi işe gelinmesi, ulaşım zorluğu, yüksek kiralar , memur demeye bin şahit lazım masabaşı değil, insanı asabi gibi gibi daha pek çok yorum var özellikle masabaşı olmaması beni düşündürdü bu kadar irdelememin sebebi skolyoz rahatsızlığım mevcut uzun süre ayakta kalınca problem yaşıyorum fiziken efor sarfedilen bir iş midir puan yansın da istemiyorum

2) Şanlıurfa/Karaköy'de GAP kalkindirma idaresine uzman alınıyor ve GAP sanırım çakılı kadro. Ayrıca Karaköprü'de şehirde elektrik ve gsm internet problemi ile birlikte kiracı olmanın zorlukları dile getirilmiş emlakçıların baya problemli olduğu, 1 yılı doldurmadan çıkaran ev sahiplerinin varlığından bahsediliyor hatta Şanlıurfa'daki kiralık dairelerde yıllık kontrat imzalanıyor şeklinde haberler de okudum

İlgilenenlere şimdiden teşekkürler.

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