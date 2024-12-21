Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2024 21:54
Vardiyada çalışan infaz ve koruma memurunu sebepsiz yere başka bir vardiya görevlendirme usulleri

Ben vardiya personeli olarak görev yaparken , kurum müdürü tarafından başka bir vardiyaya gorevlendirildim ama evli ve eşim gebe ve özel sektör çalışanı biz sonuçta kendimizi bu vardiya tarihlerine göre ayarladık doktor randevuları ve eşimin çalışma sistemini . Kurum idaresi istediği şekilde herhangi bir neden belirtmeksizin böyle degisiklikler usule uygun mudur ?

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