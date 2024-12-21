KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 21:57
sağlık bakanlığı 2025 alımı ne zaman olur

bakanlıktan hiçbir ses yok. kimse şu kadar alım olur diye tahmin bile yapmıyor. ne sayı tahmini var ne bir şey. normal mi bu ?

Çok Yazılan Konular

Merkezi atama iibfKPSS 2024/2 Tercih Süreci Başladıteiaş teüaş tigem bunlarla ilgili bilgisi olan var mı ?Jandarma Avukat Alımı2024/2 kadroları hayırlara vesile olması dilegiyle7374 Türkiye şeker fabrikaları aş başvurma özel şartlarıODTÜ Sözleşmeli Büro PersoneliDhmi apron memurluğuÇıkmaza girmiş durumdayım - Lisans 77 puan2026 KPSS

Sözlük

abi 1 Nardugan 1 konuların birbirinden etkileşim ile açılması 1 Ajda bilezik 6 21 aralık 1 bu ne hız 1 2024 2 Geceye berbat bir his bırak 1 ödevini yaptığım yavrum 2 Yoğun olmak 1

Son Haberler

Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildiMarmaray günlük yolcu rekoru kırdıKPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?Beşiktaş'ta taraftardan takıma büyük tepkiİstanbul'da DAEŞ operasyonunda 4 tutuklama

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım