Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2024 21:57
2014 yılındaki tedavi tanımı nasıl öğrenebilirim

Merhaba değerli arkadaşlar

2014 yılında psikiyatri ye gittim doktor hangi teşhis ve tedaviyi koydu bilmiyorum nasıl öğrenebilirim. E nabız MHRS ve E devlette teşhis ve tanı sorgusunda bir şey çıkmoyor gittiğim hastane dahi gözükmüyor

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası AtamaSorularınızı yanıtlıyorum.sosyal calismaci maasiEbe Becayiş Hak.Sosyal çalışmacı yaş sınırı var mı( kpss)Eş durumu özel sektörAile Hekimliği HemşireliğiÜcretiz izinde eş durumu tayini yapılıyor mu?BosanmaÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirme

Sözlük

düşünmek için süre isteyen kız 1 Nardugan 1 günaydın sözlük 1 20 Aralık Dünya trip atma günü 4 Yoğun olmak 1 ödevini yaptığım yavrum 2 azizdir başa değer 1 İstanbul da 5 cm kar beklenmesi. 1 bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim 1 konuların birbirinden etkileşim ile açılması 1

Son Haberler

Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildiMarmaray günlük yolcu rekoru kırdıKPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?Beşiktaş'ta taraftardan takıma büyük tepkiİstanbul'da DAEŞ operasyonunda 4 tutuklama

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım