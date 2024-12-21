Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Aralık 2024 22:12
adalet bakanlığı alımları
adalet bakanlığı 2024 alımlarını açmadı bakan 2024 içinde kesinlikle alım olacağını söyledi insanlar bi umut iş kapısı bekliyor ve halen bir açıklama yok

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