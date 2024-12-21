Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2024 23:04
3+1 Memurluga geçiş Hk.

Sözleşmeli memurken 3+1 döneminden sonra istersek kadroya geçmeden devam edebilir miyiz ? Diyelim ki devam edebiliyoruz istediğimiz zaman kadroya geçme hakkımız saklı tutulur mu ?

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