memurlukta neden bu kadar mobing var

dostlar hangi kuruma baksam felaket bir mobing görüyorum yani daha girmeden soğumaya başlıyor insan. Bulunduğum şehirdeki zabıta ilanına başvurup her aşamayı geçmiştim velhasıl sonuçları bekliyoruz. İş yerime gelen hasbel kader 1-2 zabıta (birisi orta yaşlı diğeri 60 civarında var) işte sordum ne zaman açıklanır vs vs dedikten sonra konuşmanın son kısmı sen benim elime bir düşte.. şeklinde bitti (60) sonra Google da 1-2 araştırma da yaptım bu durumu yaşayan diğer zabitayi bicaklamis soğudum bu insanlıktan

