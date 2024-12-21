KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 23:43
Bilgisayar Mühendisliği 2025 KPSS önemli mi?

Merhabalar, özel sektörde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Kamuda çalışmayı hiç düşünmemiştim. Son zamanlarda düşünmeye başladım. 2025 kpss sınavına hazırlanıp merkezi atama ile atanabiliyor muyum? Yoksa 2026 kpss'ye mi çalışmalıyım?

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