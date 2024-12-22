Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Aralık 2024 00:14
Unvan değişikliği

Unvan değişikliği bekleyen çok fazla kişi var sağlık Bakanlığında normalde sınav sendika ve bakanlığın belirlemesine göre iki yılda bir yapılması geriyor yani 2025 te yapılması gerekiyor ancak herhangi bir duyum yok şimdilik bekleyen arkadaşlar bakanlığa yahut cimer yazıyor mu ne zaman olacak diye

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