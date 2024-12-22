Norm Fazlası Öğretmene Ders Verilir Mi

Merhaba sayın hocalarım, bu sene okulumda norm fazlası olmuştum, başka bir okulda görevlendirme olarak çalışıyordum. İlçe içi resen atamalar yapıldı il içi resen atamalar da yapıldı, branşımda il içerinde yeterli norm olmadığı için beni herhangi bir okula resen veremediler. Görevlendirildiğim okula da norm ataması yapıldığı için ikinci dönem bu okuldan ayrılmak durumundayım. İkinci dönem kadromun bulunduğu okula mecburen geri döneceğim, kadromun olduğu okulda branşımdaki diğer hocalardan arta kalan dersleri bana vermek zorundalar mı? Yoksa hiç ders vermeden de beni direkt olarak başka okularda resen görevlendirebilir mi? Fikir ve görüşlerinize açığım.

Merhaba sayın hocalarım, bu sene okulumda norm fazlası olmuştum, başka bir okulda görevlendirme olarak çalışıyordum. İlçe içi resen atamalar yapıldı il içi resen atamalar da yapıldı, branşımda il içerinde yeterli norm olmadığı için beni herhangi bir okula resen veremediler. Görevlendirildiğim okula da norm ataması yapıldığı için ikinci dönem bu okuldan ayrılmak durumundayım. İkinci dönem kadromun bulunduğu okula mecburen geri döneceğim, kadromun olduğu okulda branşımdaki diğer hocalardan arta kalan dersleri bana vermek zorundalar mı? Yoksa hiç ders vermeden de beni direkt olarak başka okularda resen görevlendirebilir mi? Fikir ve görüşlerinize açığım.