KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Aralık 2024 01:52
Hatay MKÜ memur alımı

Mustafa Kemal Üniversitesine başvurmayı düşünen var mı? Deprem bölgesi barınma sorunları hâlen devam ediyormuş. il ilçe Merkez olarak belirtilmiş merkez kampüs mü oluyor farklı yerleşkelere gönderme durumları olabilir mi ?

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