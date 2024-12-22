Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 05:38
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI NIN KAMUYA ZARARI NEDİR?

yardımcı hizmetler sınıfı kalkar mı? Yetkili sendikalar ne yapıyor ? KAMUYA zararı var mıdır???

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