Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Aralık 2024 05:38
Yardımcı hizmetler sınıfının kamuya zararı nedir?

yardımcı hizmetler sınıfı kalkar mı? Yetkili sendikalar ne yapıyor ? KAMUYA zararı var mıdır???

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