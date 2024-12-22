Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Aralık 2024 07:06
Bir Gün Mesaiye Gitmeyip Sonrasında Mazeret Sunmak Neticesi Ne Olur?

bir gün işe gitmeme durumum oldu raporum yok ama o gün hastane girişim var rahatsızdım bu mazeret olarak kabul görür mü benzer durumu yaşayanlar var mı ??

konuya dair elinde mahkeme kararı olan arkadaşlar varsa paylaşabilir misiniz ?

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