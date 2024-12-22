Kadro Derecesi Nasıl Düşer?

Herkese merhaba, maaş ve emekliliğe esas derecem her yıl düşüyor ama kadro derecem sabit, sadece bir kere cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10'dan 7'ye düştü. Biz buna etki edemiyor muyuz?

Herkese merhaba, maaş ve emekliliğe esas derecem her yıl düşüyor ama kadro derecem sabit, sadece bir kere cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10'dan 7'ye düştü. Biz buna etki edemiyor muyuz?