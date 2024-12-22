Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2024 08:38
Kadro Derecesi Nasıl Düşer?
Herkese merhaba, maaş ve emekliliğe esas derecem her yıl düşüyor ama kadro derecem sabit, sadece bir kere cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10'dan 7'ye düştü. Biz buna etki edemiyor muyuz?

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