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Editörler : alex 10


22 Aralık 2024 09:16
sultan 1. oleksandr USYK

arslanim o nasil bir ringe cikis .

osmanli sultanlari boyle olamadi... bir de tyson fury denen ingiliz cingenesini devirdin .

https://www.youtube.com/watch?v=XW2jSC5k1JE

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